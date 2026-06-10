Все через зміни клімату. В Чорному морі з'явилися американський краб і японська креветка

Головне: Кліматичне заміщення: Глобальне потепління змушує види мігрувати; слабші місцеві види поступаються місцем більш адаптованим "прибульцям".

Глобальне потепління змушує види мігрувати; слабші місцеві види поступаються місцем більш адаптованим "прибульцям". Загроза інвазій: Нові види не лише заселяють території, а й витісняють або знищують місцеві популяції, руйнуючи природний баланс.

Нові види не лише заселяють території, а й витісняють або знищують місцеві популяції, руйнуючи природний баланс. Чорноморський кейс: У Чорному морі стрімко поширюються американський блакитний краб, японська креветка та рапани.

У Чорному морі стрімко поширюються американський блакитний краб, японська креветка та рапани. Державний рівень: Екологічні зміни вимагають негайного законодавчого регулювання та розробки стратегій захисту на рівні громад та природоохоронних територій.

Зміна ареалів та конкуренція за виживання

Основна небезпека полягає у тому, що види, які не здатні адаптуватися до швидкого потепління та посух, поступово втрачають свої позиції. Їхнє місце займають більш витривалі організми, серед яких стає дедалі більше інвазійних видів.

"Зміна клімату може спричиняти зміни в ареалах поширення видів. Менш толерантні до потепління та посушливих умов види можуть замінюватися видами, які більш адаптовані до цих умов. І це можуть бути як наші місцеві види, так і нові "прибульці" - немісцеві інвазійні види, що швидко поширюються і витісняють місцевих представників", - пояснює Соф’я Садогурська.

"Нові мешканці" Чорного моря

Яскравим прикладом такої експансії є екосистема Чорного моря. Завдяки зміні кліматичних умов, водні простори стають придатнішими для видів, які раніше тут не зустрічалися або не могли масово розмножуватися.

"Останніми роками в Чорному морі все частіше зустрічаються такі немісцеві види, як американський блакитний краб, японська річкова креветка, і навіть вже звичні молюски рапани, які насправді потрапили сюди з Японського моря", - зазначає експертка.

За словами Садогурської, проблема полягає в тому, що ці види, потрапляючи в нові умови, активно адаптуються та починають витісняти місцеві види, які не готові до таких швидких екологічних змін.

Потреба в законодавчому регулюванні

Поширення інвазійних видів через кліматичний фактор є серйозним викликом, який неможливо ігнорувати. На думку експертки, це питання потребує комплексного підходу на рівні держави.

"Така велика проблема поширення інвазійних потребує законодавчого регулювання на рівні держави, а також конкретних заходів у межах природоохоронних об'єктів та громад. Це ще один додатковий виклик, пов’язаний зі зміною клімату", - підсумовує представниця ГО "Екодія".