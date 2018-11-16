ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Через железнодорожные пути возле станции "Дарница" построили пешеходный переход

Новости » Общество    16.11.2018 - 23:10
Через железнодорожные пути возле станции "Дарница" построили пешеходный переход
Фото: станция "Дарница" (uk.wikipedia.org)

Переход находится рядом с улицами Зрошувальна и Вереснева

Близ железнодорожной станции "Дарница" в Киеве через пути построили пешеходный переход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что в этом году это уже третий такой переход, который построен на территории регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". Переход расположен недалеко от улиц Зрошувальна и Вереснева в Дарницком районе столицы.

"До этого жители столицы пересекали станционные, подъездные пути Полтавского парка станции "Дарница", а также главную колею ускоренного движения поездов в направлении Киев - Харьков в неустановленных для этого, в опасных местах", - отметили в УЗ.

Переход оборудован дорожными знаками безопасности, световой и звуковой сигнализацией, имеет горизонтальную разметку.

Напомним, в Киеве 16 ноября 2018 в районе станции метро "Дарница" провалилась часть моста над Броварским проспектом. Провалился мост на улице Строителей.

По данным "Укрзализныци", в течение 10 месяцев 2018 года в Украине на железнодорожных переездах и путях произошло 60 аварий.

Полиция сообщила о смерти мужчины, упавшего на рельсы в метро Киева В Киеве на Дарницком мосту произошло смертельное ДТП
Новости Украины ДарницаДарницкий район
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь