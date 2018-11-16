Через железнодорожные пути возле станции "Дарница" построили пешеходный переход

Фото: станция "Дарница" (uk.wikipedia.org)

Переход находится рядом с улицами Зрошувальна и Вереснева

Близ железнодорожной станции "Дарница" в Киеве через пути построили пешеходный переход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что в этом году это уже третий такой переход, который построен на территории регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". Переход расположен недалеко от улиц Зрошувальна и Вереснева в Дарницком районе столицы.

"До этого жители столицы пересекали станционные, подъездные пути Полтавского парка станции "Дарница", а также главную колею ускоренного движения поездов в направлении Киев - Харьков в неустановленных для этого, в опасных местах", - отметили в УЗ.

Переход оборудован дорожными знаками безопасности, световой и звуковой сигнализацией, имеет горизонтальную разметку.

Напомним, в Киеве 16 ноября 2018 в районе станции метро "Дарница" провалилась часть моста над Броварским проспектом. Провалился мост на улице Строителей.

По данным "Укрзализныци", в течение 10 месяцев 2018 года в Украине на железнодорожных переездах и путях произошло 60 аварий.