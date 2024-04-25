Через затримку Конгресом допомоги Україна втратила території на сході, – Білий дім

Через затримку з американською допомогою Україна була змушена економити боєприпаси, наслідком чого стала втрата територій, сказав він.

"І хоча сьогоднішнє оголошення (про початок надання допомоги, - ред.) є дуже гарною новиною для України, вони все ще перебувають під серйозним тиском на полі бою, і цілком можливо, що Росія може отримати додаткові тактичні переваги найближчими тижнями", - сказав Салліван.

"Факт полягає в тому, що нам знадобиться деякий час, щоб викопатися з ями, яка утворилася за шість місяців затримки ухвалення Конгресом додаткової допомоги", - додав радник Байдена.

Водночас, за його словами, українські війська в очікуванні допомоги від США змогли завдати "значних витрат" Росії. З початку 2024 року, за оцінками американської влади, Україна знищила понад 700 російських броньованих машин і приблизно 250 російських танків, "тим часом Росії довелося продовжує кидати своїх солдатів у бій без належної підготовки та спорядження".

Допомога США Україні