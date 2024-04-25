Из-за задержки Конгрессом помощи Украина потеряла территории на востоке, – Белый дом

Из-за задержки с американской помощью, Украина была вынуждена экономить боеприпасы, следствием чего стала потеря территорий, сказал он.

"И хотя сегодняшнее объявление (о начале оказания помощи - ред.) является очень хорошей новостью для Украины, они все еще находятся под серьезным давлением на поле боя, и вполне возможно, что Россия может получить дополнительные тактические преимущества в ближайшие недели", - сказал он. Салливан.

"Факт заключается в том, что нам понадобится некоторое время, чтобы выбраться из ямы, которая образовалась за шесть месяцев задержки принятия Конгрессом дополнительной помощи", - добавил советник Байдена.

В то же время, по его словам, украинские войска в ожидании помощи от США смогли нанести "значительные потери" России. С начала 2024 года, по оценкам американских властей, Украина уничтожила более 700 российских бронированных машин и примерно 250 российских танков, "в это время России пришлось продолжать бросать своих солдат в бой без должной подготовки и снаряжения".

Помощь США Украине