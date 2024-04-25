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Из-за задержки Конгрессом помощи Украина потеряла территории на востоке, – Белый дом

Четверг 25 апреля 2024 01:00
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Из-за задержки Конгрессом помощи Украина потеряла территории на востоке, – Белый дом Фото: Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Из-за многомесячной задержки одобрения помощи Украине в Конгрессе США Киев потерял часть украинских территорий на востоке страны, в том числе Авдеевку, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Салливана.

Из-за задержки с американской помощью, Украина была вынуждена экономить боеприпасы, следствием чего стала потеря территорий, сказал он.

"И хотя сегодняшнее объявление (о начале оказания помощи - ред.) является очень хорошей новостью для Украины, они все еще находятся под серьезным давлением на поле боя, и вполне возможно, что Россия может получить дополнительные тактические преимущества в ближайшие недели", - сказал он. Салливан.

"Факт заключается в том, что нам понадобится некоторое время, чтобы выбраться из ямы, которая образовалась за шесть месяцев задержки принятия Конгрессом дополнительной помощи", - добавил советник Байдена.

В то же время, по его словам, украинские войска в ожидании помощи от США смогли нанести "значительные потери" России. С начала 2024 года, по оценкам американских властей, Украина уничтожила более 700 российских бронированных машин и примерно 250 российских танков, "в это время России пришлось продолжать бросать своих солдат в бой без должной подготовки и снаряжения".

Помощь США Украине

Около шести месяцев в американском Конгрессе не могли одобрить новый пакет помощи Украине на 62 млрд долларов.

Российские оккупанты начали наступление на Авдеевку в начале октября 2023 года. В середине февраля 2024 года украинское командование приняло решение выйти из Авдеевки во избежание оцепления врагом.

На прошлой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании помощи Украине. 24 апреля его поддержали в Сенате и подписал президент США Джо Байден.

Что в пакете – в материале РБК-Украина.

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