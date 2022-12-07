Через затори танкерів. США та Туреччина обговорили ліміт цін на нафту із РФ

Механізм реалізації стелі цін на російську нафту не вимагає додаткових перевірок суден, що проходять через турецькі води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів США.

"США та Туреччина обговорили введення граничного рівня цін на російську нафту, що доставляється морем, що обмежить ключове джерело доходів Росії та одночасно стабілізує світові енергетичні ринки, - йдеться в поширеній заяві за підсумками переговорів

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо підкреслив той факт, що режим обмеження цін поширюється лише на нафту російського походження і не вимагає додаткових перевірок суден, що проходять через територіальні води Туреччини.

Адейемо обговорив із заступником міністра закордонних справ Туреччини Седатом Оналом, щоб обговорити спільну мету Сполучених Штатів та Туреччини щодо припинення війни Росії проти України.