Из-за пробок танкеров. США и Турция обсудили лимит цен на нефть из РФ

Механизм реализации потолка цен на российскую нефть не требует дополнительных проверок проходящих через турецкие воды судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.
"США и Турция обсудили введение предельного уровня цен на доставляемую морем российскую нефть, что ограничит ключевой источник доходов России и одновременно стабилизирует мировые энергетические рынки, - говорится в распространенном заявлении по итогам переговоров
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо подчеркнул тот факт, что режим ограничения цен распространяется только на нефть российского происхождения и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через территориальные воды Турции.
Адейемо обсудил с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом, чтобы обсудить общие цели Соединенных Штатов и Турции по прекращению войны России против Украины.
Напомним, что в акватории Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как страны G7 и Евросоюз ввели предел цен на российскую нефть.
Также образовавшаяся у берегов Турции пробка из танкеров удерживает 18 млн баррелей нефти. Уточняется, что все танкеры кроме одного имеют на борту груз из Казахстана.
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