Не через загрозу наступу. Названо причину створення військової адміністрації у Вараші
Вараську міську військову адміністрацію створили не через загрозу військового наступу. Йдеться про стратегічне значення Рівненської АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.
Деталі створення військової адміністрації
Зазначається, що наразі триває підготовка до її реєстрації, як юридичної особи. Очільник області розглядає питання про структуру та штат МВА.
Також він зустрівся з міським головою Вараша Олександром Мензулом і пояснив, що він разом із міською радою працюватимуть далі. Робота триватиме вже в тандемі з начальником Вараської МВА Людмилою Мариніною.
"Обговорив з обома зони відповідальності та розподіл обов'язків. Наголосив - між ними має бути чітка взаємодія та скоординованість дій", - додав Коваль.
З чим пов'язане створення військової адміністрації
За словами Коваля, головними завданнями Вараської міської військової адміністрації стануть питання безпеки, оборони, бюджету.
"Ключове - створення Вараської МВА не пов'язане з наступом з Білорусі. Йдеться про стратегічне значення Рівненської АЕС і безпекове середовище у Вараші", - додав очільник області.
Не перший випадок
Ще в липні на прохання військових і на виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача Рівненська ОВА звернулася до президента Володимира Зеленського з ініціативою про створення Вараської МВА.
У жовтні військова адміністрація була створена в іншому місті атомників, а саме Нетішині на Хмельниччині. Коваль назвав це плановим процесом.
Що передувало
Учора президент України Володимир Зеленський вирішив створити Вараську міську військову адміністрацію в Рівненській області.
Генеральному штабу Збройних сил України та Рівненській обласній державній адміністрації здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації.
Указ набув чинності з дня його опублікування. Вараш є містом-супутником Рівненської атомної електростанції.
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