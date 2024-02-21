Не через загрозу наступу. Названо причину створення військової адміністрації у Вараші

Вараську міську військову адміністрацію створили не через загрозу військового наступу. Йдеться про стратегічне значення Рівненської АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля .

Деталі створення військової адміністрації

Зазначається, що наразі триває підготовка до її реєстрації, як юридичної особи. Очільник області розглядає питання про структуру та штат МВА.

Також він зустрівся з міським головою Вараша Олександром Мензулом і пояснив, що він разом із міською радою працюватимуть далі. Робота триватиме вже в тандемі з начальником Вараської МВА Людмилою Мариніною.

"Обговорив з обома зони відповідальності та розподіл обов'язків. Наголосив - між ними має бути чітка взаємодія та скоординованість дій", - додав Коваль.

З чим пов'язане створення військової адміністрації

За словами Коваля, головними завданнями Вараської міської військової адміністрації стануть питання безпеки, оборони, бюджету.

"Ключове - створення Вараської МВА не пов'язане з наступом з Білорусі. Йдеться про стратегічне значення Рівненської АЕС і безпекове середовище у Вараші", - додав очільник області.

Не перший випадок

Ще в липні на прохання військових і на виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача Рівненська ОВА звернулася до президента Володимира Зеленського з ініціативою про створення Вараської МВА.

У жовтні військова адміністрація була створена в іншому місті атомників, а саме Нетішині на Хмельниччині. Коваль назвав це плановим процесом.

Що передувало

Учора президент України Володимир Зеленський вирішив створити Вараську міську військову адміністрацію в Рівненській області.

Генеральному штабу Збройних сил України та Рівненській обласній державній адміністрації здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації.

Указ набув чинності з дня його опублікування. Вараш є містом-супутником Рівненської атомної електростанції.