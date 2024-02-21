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Не из-за угрозы наступления. Названа причина создания военной администрации в Вараше

Вараш, Среда 21 февраля 2024 17:20
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Не из-за угрозы наступления. Названа причина создания военной администрации в Вараше Архивное фото: глава Ровенской ОВА Александр Коваль (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Варашскую городскую военную администрацию создали не из-за угрозы военного наступления. Речь идет о стратегическом значении Ровенской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

Детали создания военной администрации

Отмечается, что сейчас идет подготовка к ее регистрации, как юридического лица. Глава области рассматривает вопрос о структуре и штат ГВА.

Также он встретился с городским головой Вараша Александром Мензулом и объяснил, что он вместе с городским советом будут работать дальше. Работа будет продолжаться уже в тандеме с начальником Варашской ГВА Людмилой Марининой.

"Обсудил с обоими зоны ответственности и распределение обязанностей. Подчеркнул - между ними должно быть четкое взаимодействие и скоординированность действий", - добавил Коваль.

С чем связано создание военной администрации

По словам Коваля, главными задачами Варашской городской военной администрации станут вопросы безопасности, обороны, бюджета.

"Ключевое - создание Варашской ГВА не связано с наступлением из Беларуси. Речь идет о стратегическом значении Ровенской АЭС и среде безопасности в Вараше", - добавил глава области.

Не первый случай

Еще в июле по просьбе военных и во исполнение решения Ставки верховного главнокомандующего Ровенская ОВА обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с инициативой о создании Варашской ГВА.

В октябре военная администрация была создана в другом городе атомщиков, а именно Нетешине в Хмельницкой области. Коваль назвал это плановым процессом.

Что предшествовало

Вчера президент Украины Владимир Зеленский решил создать Варашскую городскую военную администрацию в Ровенской области.

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Ровенской областной государственной администрации осуществить мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

Указ вступил в силу со дня его опубликования. Вараш является городом-спутником Ровенской атомной электростанции.

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