Зеленський створив військову адміністрацію в місті-супутнику Рівненської АЕС

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 лютого, вирішив створити Вараську міську військову адміністрацію в Рівненській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Президент видав указ №82/2024.

Відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" президент вирішив створити Вараську міську військову адміністрацію Вараського району Рівненської області.

Тепер Генеральному штабу Збройних сил України та Рівненській обласній державній адміністрації здійснити заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації.

Указ набув чинності з дня його опублікування. Вараш є містом-супутником Рівненської атомної електростанції.

Створення військових адміністрацій в Україні

Президент Зеленський своїми указами створив уже десятки військових адміністрацій на окупованих територіях, а також у районі зони бойових дій.

Минулого року Зеленський створив військову адміністрацію в Сєвєродонецьку Луганської області.

Також влітку 2023 року Зеленський підписав указ про створення нової військової адміністрації в Красноградському районі Харківської області.

А вже восени Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації в місті Суми.