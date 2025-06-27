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Через загрозу атак: Судна в Ормузькій протоці поблизу Ірану маскуються під чужі прапори

Фото: судна в Ормузькій протоці поблизу Ірану маскуються під чужі прапори (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Комерційні судна в районі Ормузької протоки біля берегів Ірану масово передають неправдиві дані про свою національну приналежність, намагаючись уникнути атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з інформацією агентства, з 12 по 24 червня 55 судів надіслали 101 атипове повідомлення, наприклад, "російська нафта" або "китайська власність".

Причина такої дивної поведінки – ризики, що зберігаються після тендітного перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Як пояснив гендиректор Windward Амі Даніель, судновласники побоюються, що судна, пов'язані зі США, Великою Британією чи Ізраїлем, можуть стати мішенями. Вказівка ​​на приналежність до Росії чи Китаю вважається захистом.

Явище, що раніше було характерним тільки для Червоного моря, де діють хусити, у Перській затоці спостерігається вперше.

Наприклад, контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan, який йшов під прапором Панами до Пакистану, транслював "PKKHI all Chinese", а танкер Kota Cabar під прапором Сінгапуру сигналізував про відсутність зв'язку з Ізраїлем – "Vsl no link Israel".

Де знаходиться Ормузька протока

Ормузька протока є вузьким морським "коридором" між Іраном і Оманом, який з'єднує Перську затоку з Аравійським морем. Це один із найважливіших стратегічних маршрутів у світі, адже має вирішальне значення для світових поставок нафти та скрапленого газу.

Ормузька протока відіграє надзвичайно важливу роль у глобальній енергетиці, адже через неї проходить значна частина постачань нафти та скрапленого газу. Вона забезпечує основний морський шлях для експорту палива з країн Близького Сходу.

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