Из-за угрозы атак: Суда в Ормузском проливе вблизи Ирана маскируются под чужие флаги

Коммерческие суда в районе Ормузского пролива у берегов Ирана массово передают ложные данные о своей национальной принадлежности, пытаясь избежать атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно информации агентства, с 12 по 24 июня 55 судов прислали 101 атипичное сообщение, например, "российская нефть" или "китайская собственность".
Причина такого странного поведения - риски, сохраняющиеся после хрупкого перемирия между Израилем и Ираном. Как пояснил гендиректор Windward Ами Даниэль, судовладельцы опасаются, что суда, связанные с США, Великобританией или Израилем, могут стать мишенями. Указание на принадлежность к России или Китаю считается защитой.
Явление, которое ранее было характерно только для Красного моря, где действуют хуситы, в Персидском заливе наблюдается впервые.
Например, контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan, который шел под флагом Панамы в Пакистан, транслировал "PKKHI all Chinese", а танкер Kota Cabar под флагом Сингапура сигнализировал об отсутствии связи с Израилем - "Vsl no link Israel".
Ормузский пролив является узким морским "коридором" между Ираном и Оманом, который соединяет Персидский залив с Аравийским морем. Это один из важнейших стратегических маршрутов в мире, ведь имеет решающее значение для мировых поставок нефти и сжиженного газа.
Ормузский пролив играет чрезвычайно важную роль в глобальной энергетике, ведь через него проходит значительная часть поставок нефти и сжиженного газа. Он обеспечивает основной морской путь для экспорта топлива из стран Ближнего Востока.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.