Из-за угрозы атак: Суда в Ормузском проливе вблизи Ирана маскируются под чужие флаги

Коммерческие суда в районе Ормузского пролива у берегов Ирана массово передают ложные данные о своей национальной принадлежности, пытаясь избежать атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно информации агентства, с 12 по 24 июня 55 судов прислали 101 атипичное сообщение, например, "российская нефть" или "китайская собственность".

Причина такого странного поведения - риски, сохраняющиеся после хрупкого перемирия между Израилем и Ираном. Как пояснил гендиректор Windward Ами Даниэль, судовладельцы опасаются, что суда, связанные с США, Великобританией или Израилем, могут стать мишенями. Указание на принадлежность к России или Китаю считается защитой.

Явление, которое ранее было характерно только для Красного моря, где действуют хуситы, в Персидском заливе наблюдается впервые.

Например, контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan, который шел под флагом Панамы в Пакистан, транслировал "PKKHI all Chinese", а танкер Kota Cabar под флагом Сингапура сигнализировал об отсутствии связи с Израилем - "Vsl no link Israel".