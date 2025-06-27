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Из-за угрозы атак: Суда в Ормузском проливе вблизи Ирана маскируются под чужие флаги

Пятница 27 июня 2025 09:25
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Из-за угрозы атак: Суда в Ормузском проливе вблизи Ирана маскируются под чужие флаги Фото: суда в Ормузском проливе вблизи Ирана маскируются под чужие флаги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Коммерческие суда в районе Ормузского пролива у берегов Ирана массово передают ложные данные о своей национальной принадлежности, пытаясь избежать атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно информации агентства, с 12 по 24 июня 55 судов прислали 101 атипичное сообщение, например, "российская нефть" или "китайская собственность".

Причина такого странного поведения - риски, сохраняющиеся после хрупкого перемирия между Израилем и Ираном. Как пояснил гендиректор Windward Ами Даниэль, судовладельцы опасаются, что суда, связанные с США, Великобританией или Израилем, могут стать мишенями. Указание на принадлежность к России или Китаю считается защитой.

Явление, которое ранее было характерно только для Красного моря, где действуют хуситы, в Персидском заливе наблюдается впервые.

Например, контейнеровоз Yuan Xiang Fa Zhan, который шел под флагом Панамы в Пакистан, транслировал "PKKHI all Chinese", а танкер Kota Cabar под флагом Сингапура сигнализировал об отсутствии связи с Израилем - "Vsl no link Israel".

Где находится Ормузский пролив

Ормузский пролив является узким морским "коридором" между Ираном и Оманом, который соединяет Персидский залив с Аравийским морем. Это один из важнейших стратегических маршрутов в мире, ведь имеет решающее значение для мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Ормузский пролив играет чрезвычайно важную роль в глобальной энергетике, ведь через него проходит значительная часть поставок нефти и сжиженного газа. Он обеспечивает основной морской путь для экспорта топлива из стран Ближнего Востока.

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