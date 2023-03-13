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Через вторгнення РФ в Україну. Британія суттєво збільшить свої витрати на оборону

Фото: Британія суттєво збільшить свої витрати на оборону (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про збільшення видатків на оборону в найближчі два роки на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 6 мільярдів доларів США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За інформацією газети, британські витрати на оборону в 2021-2022 роках становили 71,4 мільярда фунтів стерлінгів.

Уточнюється, що додаткові 5 мільярдів фунтів стерлінгів дозволять до 2025 року збільшити витрати на оборону до 2,25% ВВП (2020 року цей показник становив 2%).

У канцелярї глави уряду вказали, що пункт про збільшення військового бюджету буде відображено в оновленій версії Комплексного огляду питань безпеки, оборони та зовнішньої політики Сполученого Королівства, яку опублікують 13 березня.

До слова, 3 мільярда фунтів будуть спрямовані на розвиток ядерних сил стримування, а частина суми, що залишилася, піде на заповнення запасів переданих Україні боєприпасів і озброєнь.

"Документ відповідає на геополітичні загрози, що виникають унаслідок війни РФ проти України та економічного примусу з боку Китаю", - додають у заяві.

Нагадаємо, Сунак розповів, що Британія може зробити для перемоги України у війні, яку розв'язала Росія.

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