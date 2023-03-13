Через вторгнення РФ в Україну. Британія суттєво збільшить свої витрати на оборону

За інформацією газети, британські витрати на оборону в 2021-2022 роках становили 71,4 мільярда фунтів стерлінгів.

Уточнюється, що додаткові 5 мільярдів фунтів стерлінгів дозволять до 2025 року збільшити витрати на оборону до 2,25% ВВП (2020 року цей показник становив 2%).

У канцелярї глави уряду вказали, що пункт про збільшення військового бюджету буде відображено в оновленій версії Комплексного огляду питань безпеки, оборони та зовнішньої політики Сполученого Королівства, яку опублікують 13 березня.

До слова, 3 мільярда фунтів будуть спрямовані на розвиток ядерних сил стримування, а частина суми, що залишилася, піде на заповнення запасів переданих Україні боєприпасів і озброєнь.

"Документ відповідає на геополітичні загрози, що виникають унаслідок війни РФ проти України та економічного примусу з боку Китаю", - додають у заяві.