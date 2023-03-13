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Из-за вторжения РФ в Украину. Великобритания существенно увеличит свои расходы на оборону

Фото: Британия существенно увеличит свои расходы на оборону (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону в ближайшие два года на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6 миллиардов долларов США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По информации газеты, британские расходы на оборону в 2021-2022 годах составили 71,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Уточняется, что дополнительные 5 миллиардов фунтов стерлингов позволят к 2025 году увеличить расходы на оборону до 2,25% ВВП (в 2020 году этот показатель составил 2%).

В канцелярии главы правительства указали, что пункт об увеличении военного бюджета будет отражен в обновленной версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, которую опубликуют 13 марта.

К слову, 3 миллиарда фунтов будут направлены на развитие ядерных сил сдерживания, а оставшаяся часть суммы пойдет на восполнение запасов переданных Украине боеприпасов и вооружений.

"Документ отвечает на геополитические угрозы, возникающие в результате войны РФ против Украины и экономического принуждения со стороны Китая", - добавляют в заявлении.

Напомним, Сунак рассказал, что Британия может сделать для победы Украины в войне, которую развязала Россия.

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