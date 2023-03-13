Из-за вторжения РФ в Украину. Великобритания существенно увеличит свои расходы на оборону

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону в ближайшие два года на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6 миллиардов долларов США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По информации газеты, британские расходы на оборону в 2021-2022 годах составили 71,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Уточняется, что дополнительные 5 миллиардов фунтов стерлингов позволят к 2025 году увеличить расходы на оборону до 2,25% ВВП (в 2020 году этот показатель составил 2%).

В канцелярии главы правительства указали, что пункт об увеличении военного бюджета будет отражен в обновленной версии Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, которую опубликуют 13 марта.

К слову, 3 миллиарда фунтов будут направлены на развитие ядерных сил сдерживания, а оставшаяся часть суммы пойдет на восполнение запасов переданных Украине боеприпасов и вооружений.

"Документ отвечает на геополитические угрозы, возникающие в результате войны РФ против Украины и экономического принуждения со стороны Китая", - добавляют в заявлении.