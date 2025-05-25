Через ворожу атаку на Житомирщині загинули троє дітей віком від 8 до 17 років

Атака на Україну 25 травня

У ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку по території України. Ворог застосував ракети різних типів і дрони-камікадзе. Це вже другий масштабний обстріл поспіль після попереднього удару ввечері 24 травня.

Під час нічної атаки вибухи було зафіксовано в кількох регіонах країни — зокрема в Києві, Харкові, Конотопі, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові та Запорізькій області.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.

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