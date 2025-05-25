Из-за вражеской атаки на Житомирщине погибли трое детей в возрасте от 8 до 17 лет

Атака на Украину 25 мая

В ночь на 25 мая российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку по территории Украины. Враг применил ракеты различных типов и дроны-камикадзе. Это уже второй масштабный обстрел подряд после предыдущего удара вечером 24 мая.

Во время ночной атаки взрывы были зафиксированы в нескольких регионах страны - в частности в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.

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