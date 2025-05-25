Из-за вражеской атаки на Житомирщине погибли трое детей в возрасте от 8 до 17 лет

На Житомирщине погибли трое детей в возрасте от 8 до 17 лет. Пострадали более 10 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В результате вражеской атаки на Житомирщину погибли трое детей в возрасте 8, 12 и 17 лет. Тело одного ребенка деблокировали спасатели.
По информации ГСЧС, пострадали 10 человек, восемь человек спасены, все пострадавшие госпитализированы.
В результате атаки разрушены и повреждены частные дома.
В Бердичевском районе также зафиксировано повреждение пятиэтажного жилого дома, частных домов и хозяйственных построек.
Среди пострадавших еще два человека, один из них - ребенок.
На месте работали экстренные службы, волонтеры Красного Креста. Людям оказывалась психологическая помощь.
К ликвидации последствий привлечено 45 спасателей и 10 единиц техники.
В ночь на 25 мая российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку по территории Украины. Враг применил ракеты различных типов и дроны-камикадзе. Это уже второй масштабный обстрел подряд после предыдущего удара вечером 24 мая.
Во время ночной атаки взрывы были зафиксированы в нескольких регионах страны - в частности в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области.
РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.
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