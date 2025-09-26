Через ворожі обстріли поїзди "Укрзалізниці" скасували: список рейсів

Нагадуємо, що російські війська знову атакували об'єкти "Укрзалізниці", внаслідок чого було знеструмлено чотири ділянки залізничної мережі; за попередніми даними, обійшлося без постраждалих, проте зафіксовано серйозні пошкодження інфраструктури.

Зазначимо, що найближчими вихідними, 27 і 28 вересня, "Укрзалізниця" розширить розклад і запустить додаткові регіональні рейси зі Львова та Івано-Франківська до Ворохти. Такий крок спрямований на те, щоб забезпечити більше можливостей для пасажирів у період підвищеного попиту на поїздки в Карпати.