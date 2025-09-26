Из-за вражеских обстрелов поезда "Укрзализныци" отменили: список рейсов

Напоминаем, что российские войска вновь атаковали объекты "Укрзализныци", в результате чего были обесточены четыре участка железнодорожной сети; по предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры.

Отметим, что в ближайшие выходные, 27 и 28 сентября, "Укрзализныця" расширит расписание и запустит дополнительные региональные рейсы из Львова и Ивано-Франковска в Ворохту. Такой шаг направлен на то, чтобы обеспечить больше возможностей для пассажиров в период повышенного спроса на поездки в Карпаты.