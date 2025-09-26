RU

Из-за вражеских обстрелов поезда "Укрзализныци" отменили: список рейсов

Иллюстративное фото: Укрзализныця предупредила об отмене ряда рейсов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Никончук Анастасия

На фоне повреждений энергетической инфраструктуры в результате российской атаки железнодорожное сообщение в Одесской области претерпит временные изменения. Несколько пригородных маршрутов будут отменены, а один из поездов изменит направление движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укрзализныци в сети Telegram.

Железнодорожная компания объявила о корректировке движения ряда пригородных составов, курсирующих в регионе. Решение связано с последствиями обстрелов, которые затронули объекты энергосистемы.

Сообщается, что 26 сентября будут отменены следующие рейсы:

  • поезд №6208 Одесса-Главная – Раздельная 1;

  • поезд №6207 Раздельная 1 – Одесса-Главная;

  • поезд №6254 Одесса-Главная – Подольск;

  • поезд №6256 Одесса-Главная – Вапнярка.

Изменение в маршруте

Кроме того, поезд №6255 Вапнярка – Подольск временно будет курсировать по измененной схеме: вместо привычного маршрута до станции Одесса-Главная движение ограничат направлением Вапнярка – Подольск.

Важная информация для пассажиров

Железнодорожники просят учитывать эти изменения при планировании поездок и обещают своевременно информировать о дальнейших корректировках в графике движения.

 

Напоминаем, что российские войска вновь атаковали объекты "Укрзализныци", в результате чего были обесточены четыре участка железнодорожной сети; по предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры.

Отметим, что в ближайшие выходные, 27 и 28 сентября, "Укрзализныця" расширит расписание и запустит дополнительные региональные рейсы из Львова и Ивано-Франковска в Ворохту. Такой шаг направлен на то, чтобы обеспечить больше возможностей для пассажиров в период повышенного спроса на поездки в Карпаты.

