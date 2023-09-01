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Из-за визита в Европу. Правящая партия Грузии запускает процедуру импичмента президента

Грузия, Пятница 01 сентября 2023 11:43
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Из-за визита в Европу. Правящая партия Грузии запускает процедуру импичмента президента Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за того, что она совершила визиты в Европу, не согласованные правительством.

Об этом заявил лидер партии Ираклий Кобахидзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По его словам, процедуру импичмента Зурабишвили инициируют, хотя и заведомо понятно, что у правящей партии нет необходимых для ее отставки 100 голосов.

"Для завершения импичмента необходима поддержка 100 депутатов, так что без голосов радикальной оппозиции у него нет перспектив. Несмотря на это, на заседании политсовета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента президента Грузии", - сказал Кобахидзе.

Лидер "Грузинской мечты" объяснил это "ответственностью перед конституцией", заявив, что партия не может игнорировать "вопиющие нарушения, подрывающие верховенство права".

Он также утверждает, что визиты президента "контрпродуктивны" и могут помешать предоставлению Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

Что предшествовало

Президент Грузии Саломе Зурабишвили хотела посетить Украину и несколько стран Европы 22-24 августа. Но грузинское правительство запретило ее визиты.

Также Зурабишвили запретили посещать с официальными визитами Германию, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль. Президент должна была посетить эти страны осенью и зимой 2023 года.

По законодательству Грузии президент страны должен получить одобрение правительства, чтобы совершить зарубежные рабочие визиты.

Несмотря на решение правительства, президент Грузии посетила Германию 31 августа, где провела встречу с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Она также встретилась с европейскими лидерами, чтобы обсудить предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

Правящая партия "Грузинская мечта" обвиняет Зурабишвили в нарушении Конституции.

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