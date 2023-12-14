Через війну в Україні. Південна Корея допомагає НАТО вирішити проблему дефіциту зброї

Минулого року Польща підписала низку угод на закупівлю південнокорейських систем озброєння, таких як основні бойові танки К22, самохідні гаубиці К9 Thunder, системи залпового вогню Chunmoo і легкі штурмовики FA-50.

"Через постійну підтримку з боку НАТО в наданні військової допомоги Україні, ми зіткнулися з деякими проблемами в Альянсі", - сказала Сміт.

Військові поставки Південної Кореї до Польщі вона назвала величезною допомогою, оскільки промисловість Сеула може розв'язати деякі з цих проблем за рахунок продажу військового потенціалу.

"Це дійсно важливий внесок, який не пов'язаний безпосередньо з тим, що відбувається в Україні, але він допоміг нам розв'язати проблему, що виникла внаслідок нашої колективної допомоги Україні", - сказала вона.

Польща закуповує зброю у Південної Кореї

Ще того року повідомлялося, що Польща купить у Південної Кореї майже 1000 танків, понад 600 артилерійських гармат і півсотні винищувачів, частково для заміни техніки, яку Варшава в рамках військової допомоги передала Києву.

У листопаді вже цього року стало відомо, що банки Південної Кореї розглядають можливість надання Польщі кредиту в розмірі 22,7 млрд доларів на закупівлю військової техніки.