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Через війну в Україні. Південна Корея допомагає НАТО вирішити проблему дефіциту зброї

Архівне фото: Південна Корея допомагає НАТО вирішити проблему дефіциту зброї (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Експорт зброї Південною Кореєю до Польщі допоміг НАТО вирішити проблему військового потенціалу Альянсу. Він зменшився через підтримку України у війні з Росією.

Про це заявила представник США в НАТО Джуліанн Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.

Минулого року Польща підписала низку угод на закупівлю південнокорейських систем озброєння, таких як основні бойові танки К22, самохідні гаубиці К9 Thunder, системи залпового вогню Chunmoo і легкі штурмовики FA-50.

"Через постійну підтримку з боку НАТО в наданні військової допомоги Україні, ми зіткнулися з деякими проблемами в Альянсі", - сказала Сміт.

Військові поставки Південної Кореї до Польщі вона назвала величезною допомогою, оскільки промисловість Сеула може розв'язати деякі з цих проблем за рахунок продажу військового потенціалу.

"Це дійсно важливий внесок, який не пов'язаний безпосередньо з тим, що відбувається в Україні, але він допоміг нам розв'язати проблему, що виникла внаслідок нашої колективної допомоги Україні", - сказала вона.

Польща закуповує зброю у Південної Кореї

Ще того року повідомлялося, що Польща купить у Південної Кореї майже 1000 танків, понад 600 артилерійських гармат і півсотні винищувачів, частково для заміни техніки, яку Варшава в рамках військової допомоги передала Києву.

У листопаді вже цього року стало відомо, що банки Південної Кореї розглядають можливість надання Польщі кредиту в розмірі 22,7 млрд доларів на закупівлю військової техніки.

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