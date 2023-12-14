RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за войны в Украине. Южная Корея помогает НАТО решить проблему дефицита оружия

Архивное фото: Южная Корея помогает НАТО решить проблему дефицита оружия (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Экспорт оружия Южной Кореей в Польшу помог НАТО решить проблему военного потенциала Альянса. Он уменьшился из-за поддержки Украины в войне с Россией.

Об этом заявила представитель США в НАТО Джулианн Смит, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

В прошлом году Польша подписала ряд соглашений на закупку южнокорейских систем вооружения, таких как основные боевые танки К22, самоходные гаубицы К9 Thunder, системы залпового огня Chunmoo и легкие штурмовики FA-50.

"Из-за постоянной поддержки со стороны НАТО в оказании военной помощи Украине, мы столкнулись с некоторыми проблемами в Альянсе", - сказала Смит.

Военные поставки Южной Кореи в Польшу она назвала огромной помощью, поскольку промышленность Сеула может решить некоторые из этих проблем за счет продажи военного потенциала.

"Это действительно важный вклад, который не связан непосредственно с тем, что происходит в Украине, но он помог нам решить проблему, возникшую в результате нашей коллективной помощи Украине", - сказала она.

Польша закупает оружие в Южной Корее

Еще в том году сообщалось, что Польша купит в Южной Корее около 1000 танков, более 600 артиллерийских орудий и полсотни истребителей, частично для замены техники, которую Варшава в рамках военной помощи передала Киеву.

В ноябре уже в этом году стало известно, что банки Южной Кореи рассматривают возможность предоставления Польше кредита в размере 22,7 млрд долларов на закупку военной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиПольшаЮжная КореяВойна в Украине