Через війну в Україні. Німеччина оновила рекорд з експорту зброї

"До середини грудня федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму щонайменше 11,71 мільярда євро, встановивши новий рекорд", - ідеться в матеріалі.

Попередній максимум у 9,35 мільярда євро з 2021 року було перевищено на 25%. Порівняно з попереднім роком зростання становило навіть 40%.

Більше третини затвердженого експорту на суму 4,15 мільярда євро пішли в Україну для захисту від російських окупантів.

Куди ще Німеччина експортувала зброю

Видання вказує, що цифри стосуються періоду з 1 січня по 12 грудня 2023 року, коли федеральний уряд схвалив експорт військової зброї на суму 6,15 мільярда євро та іншої військової техніки на суму 5,57 мільярда євро.

Майже 90% припадають на держави ЄС і НАТО, Україну та держави, до яких відносяться так само або аналогічно державам НАТО, коли йдеться про контроль над експортом озброєнь, - наприклад, Японія, Австралія або Південна Корея.

Федеральний уряд передав зброю та інші озброєння німецького виробництва на суму 1,76 мільярда євро для інших країн, таких як Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Минулого місяця Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.

Нещодавно Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.