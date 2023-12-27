Из-за войны в Украине. Германия обновила рекорд по экспорту оружия

"К середине декабря федеральное правительство одобрило экспорт оружия на сумму не менее 11,71 миллиарда евро, установив новый рекорд", - говорится в материале.

Предыдущий максимум в 9,35 миллиарда евро с 2021 года был превышен на 25%. По сравнению с предыдущим годом рост составил даже 40%.

Более трети утвержденного экспорта на сумму 4,15 миллиарда евро пошли в Украину для защиты от российских оккупантов.

Куда еще Германия экспортировала оружие

Издание указывает, что цифры касаются периода с 1 января по 12 декабря 2023 года, когда федеральное правительство одобрило экспорт военного оружия на сумму 6,15 миллиарда евро и другой военной техники на сумму 5,57 миллиарда евро.

Почти 90% приходится на государства ЕС и НАТО, Украину и государства, к которым относятся так же или аналогично государствам НАТО, когда речь идет о контроле над экспортом вооружений, - например, Япония, Австралия или Южная Корея.

Федеральное правительство передало оружие и другие вооружения немецкого производства на сумму 1,76 миллиарда евро для других стран, таких как Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Помощь Украине от Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, предоставляя военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В прошлом месяце Германия объявила, что удвоит военную помощь Украине в 2024 году до 8 млрд евро.

Недавно Германия обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.