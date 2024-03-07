Через війну в Україні. Міністр оборони Канади закликав більше витрачати грошей на армію

Канада повинна і буде збільшувати витрати на свою армію. Війна в Україні є фактором, який робить інвестиції більш актуальними.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Канада є членом-засновником НАТО і впродовж десятиліть не досягала мети щодо виділення 2% ВВП на оборону.

"Канада повинна і буде витрачати більше на оборону. Ми знаємо, що нам потрібно зробити набагато більше", - заявив Блер.

Він додав, що зміна клімату, а також війни в Україні та на Близькому Сході є чинниками, які роблять інвестиції більш актуальними.

Оборонний бюджет Канади має збільшитися

"Арктика стає більш доступною, а це означає, що географічне положення більше не забезпечує нам тієї безпеки, яка була раніше", - сказав Блер.

Також він заявив, що і Росія, і Китай живлять арктичні амбіції, і вони мають серйозні наслідки для безпеки Канади.

Канада планує подвоїти свій оборонний бюджет приблизно до 40 мільярдів канадських доларів (29,7 мільярда доларів) до 2026-2027 років порівняно з 18,6 мільярда канадських доларів у 2016-2017 роках.

Оборонна політика

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт, виступаючи на телебаченні минулого місяця, закликала Канаду встановити терміни досягнення мети.

Блер сказав, що незабаром представить оновлену інформацію про оборонну політику, включно з планами щодо збільшення витрат, одночасно визначаючи військові пріоритети. Однак він не уточнив, чи будуть нові витрати включені до річного бюджету, який має бути опублікований наступного місяця.

"Ми також трохи обмежені в нашій здатності брати на себе ці доларові зобов'язання в нинішніх фінансових умовах", - сказав Блер.

Заклики до збільшення витрат на оборону

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявляв, що цьогоріч рекордні 18 із 31 членів НАТО виконають мету альянсу щодо витрат на оборону - 2% ВВП.

Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен говорила, що Європа повинна обмежити витрати на соціальне забезпечення і скоротити податки, щоб стримати агресивнішу Росію за рахунок тривалого збільшення фінансування оборони та безпеки.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський союз має робити більше для оборони, поповнювати і модернізувати зброю. Також ЄС має підтримувати Україну.