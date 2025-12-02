Через війну в Україні Європа б’є рекорди виробництва зброї, - Вloomberg

Так, Асоціація аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи (ASD) оприлюднила свіжий звіт про стан оборонної галузі в європейських країнах.

Зі звіту слідує, що попри дефіцит сировини та високі витрати, оборонний сектор Європи демонструє значний ривок вгору.

До речі, це вже четверте поспіль значне зростання, яке експерти пов’язують із різким збільшенням оборонних бюджетів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Протягом багатьох років сектор страждав від недостатнього фінансування, однак тепер уряди держав ЄС та НАТО активно нарощують інвестиції. Разом зі зростанням обороту збільшилась і зайнятість: кількість робочих місць у секторі піднялася на 8,6% - до 633 тисяч осіб.

При цьому ASD зазначає, що європейська оборонна промисловість все ще стикається з низкою проблем, які, ймовірно, збережуться у найближчі роки. Серед них:

вузькі місця у ланцюгах постачання;

нестача критичної сировини та електронних компонентів;

високі енерговитрати;

дефіцит кваліфікованої робочої сили;

торговельні обмеження через санкції проти Росії.

"Ми маємо гарантувати, що європейська оборонна промисловість зможе і надалі підтримувати розвиток суверенних оборонних спроможностей, створюючи стримування та захист", - наголосив президент ASD та генеральний директор Saab Мікаел Юганссон, виступаючи перед журналістами у Брюсселі. - "І цей процес не може зупинятися навіть у випадку припинення вогню чи початку переговорів".

У звіті також підкреслюється, що значна частина європейських оборонних закупівель все ще спрямовується до іноземних постачальників, особливо зі США. Це, на думку аналітиків, створює потенційні ризики у разі кризи або різкого зростання потреб.

Нагадаємо, що після тривалого періоду застою, Європа, за словами експертів, була "шокована" агресивною поведінкою Росії, а також новими напруженнями у відносинах зі США та Китаєм. Як наслідок, союзники НАТО зобов’язалися витрачати 5% свого ВВП на оборону до 2035 року, а ЄС виділяє 150 млрд євро на спільні оборонні закупівлі, створюючи стимули для розвитку саме європейського виробництва.

"Порівнюючи Європу з її конкурентами, необхідно пам’ятати, що 98% необхідних технологій вже доступні в Європі", - наголосив генеральний секретар ASD Каміль Ґран. За його словами, європейська оборонна промисловість здатна у середньо- та довгостроковій перспективі повністю забезпечити власні потреби - за умови стабільних інвестицій та тісної координації між державами-членами.