Через війну РФ проти України в Німеччині різко впали продажі добрив

Через війну Росії проти України в Німеччині різко впав продаж добрив і місцеві фермери стали рідше їх використовувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Федерального статистичного управління Німеччини, які приводить Süddeutsche Zeitung.

"Високі ціни на газ і агресивна війна Росії проти України мали несподіваний побічний вплив на навколишнє середовище: продаж добрив у Німеччині різко впав", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що цього року фермери також неохоче купують добрива. Одним із можливих наслідків є зниження врожаю.

Три найбільш важливими типами добрив є азотні, фосфатні та калійні, які доступні в різних концентраціях та сумішах у сільськогосподарській торгівлі. Азот є основним продуктом харчування рослин та в кількісному відношенні найбільш важливим добривом. За даними Федерального статистичного управління, у 2021/22 маркетинговому році продажі впали на 13% до 1,1 мільйона тонн. Що стосується фосфорних добрив, то влада Вісбадена повідомила про 40% падіння продажів до майже 115 000 тонн.

Попри те, що продаж добрив знижується вже багато років, такі різкі спади є винятковими.