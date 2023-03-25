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Из-за войны РФ против Украины в Германии резко упали продажи удобрений

Новина українською →
Германия, Суббота 25 марта 2023 20:18
Из-за войны РФ против Украины в Германии резко упали продажи удобрений Фото: Из-за войны РФ против Украины в Германии резко упала продажа удобрений (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за войны России против Украины в Германии резко упали продажи удобрений и местные фермеры стали реже их использовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Федерального статистического управления Германии, которые приводит Süddeutsche Zeitung.

"Высокие цены на газ и агрессивная война России против Украины оказали неожиданное побочное влияние на окружающую среду: продажа удобрений в Германии резко упала", - говорится в материале.

В этом году фермеры также неохотно покупают удобрения. Одним из возможных последствий является снижение урожая.

Три наиболее важных типа удобрений являются азотные, фосфатные и калийные, которые доступны в различных концентрациях и смесях в сельскохозяйственной торговле. Азот является основным продуктом питания растений и в количественном отношении наиболее важным удобрением. По данным Федерального статистического управления, в 2021/22 маркетинговом году продажи упали на 13% до 1,1 миллиона тонн. Что касается фосфорных удобрений, то власти Висбадена сообщили о 40% падении продаж до почти 115 000 тонн.

Несмотря на то, что продажа удобрений снижается уже много лет, такие резкие спады исключительны.

Напомним, что граничащие с Украиной государства осознают серьезное влияние вторжения РФ на окружающую среду.

Германия рассматривает Украину как перспективного партнера в области энергетического сотрудничества и прогнозирует большие перспективы для будущего экспорта электроэнергии из возобновляемых источников энергии в ЕС.

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