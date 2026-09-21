Через війну з Іраном у світі стало не вистачати нафтових танкерів, - WSJ

Що змінилося на ринку

У вересні атаки безпілотників зупинили роботу саудівського нафтопроводу "Схід-Захід". Через це великі обсяги сировини довелося знову спрямовувати через Ормузьку протоку, збільшивши навантаження на танкерний флот.

Судна тепер змушені проходити довші маршрути або надовго використовуватися для човникових перевезень. Це скоротило кількість доступних VLCC – найбільших танкерів для транспортування сирої нафти.

За даними Windward, на початку вересня добова вартість фрахту супертанкеру для перевезення нафти з Перської затоки через Ормуз перевищила 1 млн. доларів. У перерахунку це близько 26 доларів за барель.

У Clarksons Research зазначили, що дефіцит танкерів відчувається не лише на Близькому Сході. За даними компанії, ставки фрахту зростають на різних світових маршрутах, зокрема при перевезеннях із Західної Африки до Китаю.

У четвер середній добовий прибуток від експлуатації одного VLCC досяг 651 107 доларів, що майже вдвічі перевищує показник, зафіксований до зупинки саудівського трубопроводу "Схід-Захід".

Маршрути стають довшими

Додаткові обмеження пов'язані з атаками хусітів. Судна під прапором Саудівської Аравії припинили транзит через Баб-ель-Мандебську протоку, тому понад десять танкерів змінили маршрут і йдуть навколо мису Доброї Надії. За даними Windward, це збільшує витрати приблизно на 1 млн. доларів за рейс.

Saudi Aramco намагається відновити роботу нафтопроводу і вже попередила клієнтів у Європі та Азії про затримки або скасування поставок у вересні та жовтні.

Аналітики Kpler повідомили, що після атаки близько десяти VLCC вийшли з Ормузької протоки з 24 млн. барелів нафти.

При цьому скорочення доступного флоту підвищує витрати НПЗ та може підтримувати високі ціни на пальне навіть за зниження вартості сирої нафти.