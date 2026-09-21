Из-за войны с Ираном в мире стало не хватать нефтяных танкеров, – WSJ

Что изменилось на рынке

В сентябре атаки беспилотников остановили работу саудовского нефтепровода "Восток–Запад". Из-за этого крупные объемы сырья пришлось снова направлять через Ормузский пролив, увеличив нагрузку на танкерный флот.

Суда теперь вынуждены проходить более длинные маршруты или надолго использоваться для челночных перевозок. Это сократило количество доступных VLCC — крупнейших танкеров для транспортировки сырой нефти.

По данным Windward, в начале сентября суточная стоимость фрахта супертанкера для перевозки нефти из Персидского залива через Ормуз превысила 1 млн долларов. В пересчете это около 26 долларов за баррель.

В Clarksons Research отметили, что дефицит танкеров ощущается не только на Ближнем Востоке. По данным компании, ставки фрахта растут на различных мировых маршрутах, в частности при перевозках из Западной Африки в Китай.

В четверг средняя суточная прибыль от эксплуатации одного VLCC достигла 651 107 долларов, что почти вдвое превышает показатель, зафиксированный до остановки саудовского трубопровода "Восток–Запад".

Маршруты становятся длиннее

Дополнительные ограничения связаны с атаками хуситов. Суда под флагом Саудовской Аравии прекратили транзит через Баб-эль-Мандебский пролив, поэтому более десяти танкеров изменили маршрут и идут вокруг мыса Доброй Надежды. По данным Windward, это увеличивает расходы примерно на 1 млн долларов за рейс.

Saudi Aramco пытается восстановить работу нефтепровода и уже предупредила клиентов в Европе и Азии о задержках или отмене поставок в сентябре и октябре.

Аналитики Kpler сообщили, что после атаки около десяти VLCC вышли из Ормузского пролива с 24 млн баррелей нефти.

При этом сокращение доступного флота повышает расходы НПЗ и может поддерживать высокие цены на топливо даже при снижении стоимости сырой нефти.