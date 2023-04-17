Через війну деякі містечка в Україні можуть зникнути, - Шуляк

Внаслідок війни деякі містечка в Україні можуть просто зникнути. Однак все це залежатиме від детальної оцінки руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк в ефірі телемарафону.

"Стосовно вже зруйнованих населених пунктів, на жаль, такі села і селища в нас є. Ми минулого року ухвалили відповідне законодавство, яке стосується перш за все деокупованих територій", - каже Шуляк.

За її словами, він передбачає, що перед тим, як почати будь-яке відновлення потрібно зробити стратегічний документ, який називається "Програма комплексного відновлення".

Зокрема, в ньому треба проаналізувати декілька речей: економіка (бізнес, який буде працювати, чи повернеться) демографічна ситуація (скільки людей проживатимуть в тому чи іншому населеному пункті), питання замінування, а також екологічна складова (перероблення зруйнованих будівель і т.д.).

"Після цього лише можна обговорювати що відновлюється, а що ні. І тільки після цього можна переходити до безпосереднього проектування і будівельних робіт", - пояснила Шуляк.

На уточнююче питання, чи взагалі можуть бути такі містечка, які просто зникнуть, вона сказала: "На жаль, можуть бути такі містечка, але після детального аналізу і відповідних розрахунків".

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що відбудова найбільш постраждалих від війни міст не може відбуватися тільки виходячи зі статистики руйнувань.

Додамо, що Рада ухвалила законопроект №5655 про реформу містобудування.

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