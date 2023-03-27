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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через війну 1,5 млн дітей в Україні можуть мати психологічні проблеми, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Близько 1,5 млн українських хлопців і дівчат мають ризик розвитку депресії, тривожних станів та інших психологічних проблем.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його бесіду з актором Орландо Блумом та командою ЮНІСЕФ.

Внаслідок повномасштабної війни Росії в Україні пошкоджено або повністю зруйновано тисячі шкіл, а майже 2,7 млн українських школярів змушені навчатися онлайн чи у змішаному форматі, йдеться у повідомленні.

"Під час зустрічі ми обговорили проекти гуманітарної допомоги, питання відбудови, орієнтовані саме на інтереси дітей. ЮНІСЕФ і наші команди будуть працювати над кількома напрямками, наближати перемогу і повертати українським дітям щасливе дитинство", - заявив Зеленський.

Раніше ми писали, що 46-річний голівудський краш Орландо Блум став ще однією знаменитістю, яка підтримала Україну у війні з РФ.

Нагадаємо, Зеленський закликав українців допомагати армії: "Зараз час віддалятися від війни".

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Володимир ЗеленськийдітиЮНИСЕФ