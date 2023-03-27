Через війну 1,5 млн дітей в Україні можуть мати психологічні проблеми, - Зеленський

Внаслідок повномасштабної війни Росії в Україні пошкоджено або повністю зруйновано тисячі шкіл, а майже 2,7 млн українських школярів змушені навчатися онлайн чи у змішаному форматі, йдеться у повідомленні.

"Під час зустрічі ми обговорили проекти гуманітарної допомоги, питання відбудови, орієнтовані саме на інтереси дітей. ЮНІСЕФ і наші команди будуть працювати над кількома напрямками, наближати перемогу і повертати українським дітям щасливе дитинство", - заявив Зеленський.