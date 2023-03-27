RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за войны 1,5 млн детей в Украине могут иметь психологические проблемы, - Зеленский

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Около 1,5 млн украинских детей имеют риск развития депрессии, тревожных состояний и других психологических проблем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его беседу с актером Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ.

В результате полномасштабной войны России в Украине повреждены или полностью разрушены тысячи школ, а почти 2,7 млн украинских школьников вынуждены учиться онлайн или в смешанном формате, говорится в сообщении.

"В ходе встречи мы обсудили проекты гуманитарной помощи, вопросы восстановления, ориентированные именно на интересы детей. ЮНИСЕФ и наши команды будут работать над несколькими направлениями, приближать победу и возвращать украинским детям счастливое детство", - заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что 46-летний голливудский краш Орландо Блум стал еще одной знаменитостью, поддержавшей Украину в войне с РФ.

Напомним, Зеленский призвал украинцев помогать армии: "Сейчас пора удаляться от войны".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийдітиЮНИСЕФ