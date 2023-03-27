Из-за войны 1,5 млн детей в Украине могут иметь психологические проблемы, - Зеленский

В результате полномасштабной войны России в Украине повреждены или полностью разрушены тысячи школ, а почти 2,7 млн украинских школьников вынуждены учиться онлайн или в смешанном формате, говорится в сообщении.

"В ходе встречи мы обсудили проекты гуманитарной помощи, вопросы восстановления, ориентированные именно на интересы детей. ЮНИСЕФ и наши команды будут работать над несколькими направлениями, приближать победу и возвращать украинским детям счастливое детство", - заявил Зеленский.