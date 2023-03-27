Из-за войны 1,5 млн детей в Украине могут иметь психологические проблемы, - Зеленский

Около 1,5 млн украинских детей имеют риск развития депрессии, тревожных состояний и других психологических проблем.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его беседу с актером Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ.
В результате полномасштабной войны России в Украине повреждены или полностью разрушены тысячи школ, а почти 2,7 млн украинских школьников вынуждены учиться онлайн или в смешанном формате, говорится в сообщении.
"В ходе встречи мы обсудили проекты гуманитарной помощи, вопросы восстановления, ориентированные именно на интересы детей. ЮНИСЕФ и наши команды будут работать над несколькими направлениями, приближать победу и возвращать украинским детям счастливое детство", - заявил Зеленский.
Ранее мы писали, что 46-летний голливудский краш Орландо Блум стал еще одной знаменитостью, поддержавшей Украину в войне с РФ.
Напомним, Зеленский призвал украинцев помогать армии: "Сейчас пора удаляться от войны".
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