Через війну 1,5 млн дітей в Україні можуть мати психологічні проблеми, - Зеленський

Близько 1,5 млн українських хлопців і дівчат мають ризик розвитку депресії, тривожних станів та інших психологічних проблем.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його бесіду з актором Орландо Блумом та командою ЮНІСЕФ.