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Из-за войны 1,5 млн детей в Украине могут иметь психологические проблемы, - Зеленский

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Украина, Понедельник 27 марта 2023 04:30
Из-за войны 1,5 млн детей в Украине могут иметь психологические проблемы, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Около 1,5 млн украинских детей имеют риск развития депрессии, тревожных состояний и других психологических проблем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его беседу с актером Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ.

В результате полномасштабной войны России в Украине повреждены или полностью разрушены тысячи школ, а почти 2,7 млн украинских школьников вынуждены учиться онлайн или в смешанном формате, говорится в сообщении.

"В ходе встречи мы обсудили проекты гуманитарной помощи, вопросы восстановления, ориентированные именно на интересы детей. ЮНИСЕФ и наши команды будут работать над несколькими направлениями, приближать победу и возвращать украинским детям счастливое детство", - заявил Зеленский.

Ранее мы писали, что 46-летний голливудский краш Орландо Блум стал еще одной знаменитостью, поддержавшей Украину в войне с РФ.

Напомним, Зеленский призвал украинцев помогать армии: "Сейчас пора удаляться от войны".

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Владимир Зеленский діти ЮНИСЕФ
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