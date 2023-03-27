Из-за войны 1,5 млн детей в Украине могут иметь психологические проблемы, - Зеленский

Около 1,5 млн украинских детей имеют риск развития депрессии, тревожных состояний и других психологических проблем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его беседу с актером Орландо Блумом и командой ЮНИСЕФ.