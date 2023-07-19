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Через вибухи на Кримському мосту паромна переправа в Керчі не працюватиме вночі

Фото: в Керчі вводять обмеження в роботу паромної переправи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Через другий вибух на Кримському мосту в тимчасово окупованій Керчі вводять "комендантську годину" на паромній переправі.

Про це повідомляє.РБК-Україна з посиланням на канал Кримський вітер.

Їм повідомили в Керчинському морському порту, що в графіку роботи паромної переправи вводяться зміни. Так, вона більше не працюватиме в період з 21:00 до 05:00.

Атака на Кримський міст

Вчора, 17 липня, на Кримському мосту знову пролунали вибухи, через що дорожнє полотно було пошкоджене. Джерела РБК-Україна повідомили, що це наслідки роботи СБУ спільно з ВМС України - по мосту вдарили надводними дронами.

В РФ назвали атаку на Кримський міст "терактом", а також заявили, що зможуть полагодити його не раніше листопада.

З усіма деталями атаки можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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