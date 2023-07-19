Из-за взрывов на Крымском мосту паромная переправа в Керчи не будет работать ночью

Им сообщили в Керчинском морском порту, что в графике работы паромной переправы вводятся изменения. Да, она больше не будет работать в период с 21:00 до 05:00.

Атака на Крымский мост

Вчера, 17 июля, на Крымском мосту снова раздались взрывы, из-за чего дорожное полотно было повреждено. Источники РБК-Украина сообщили, что это последствия работы СБУ совместно с ВМС Украины – по мосту ударили надводными дронами.

В РФ назвали атаку на Крымский мост "терактом", а также заявили, что смогут починить его не раньше ноября.

Со всеми деталями атаки можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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