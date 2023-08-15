UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через вибух у російській Махачкалі загинули 27 людей, багато постраждалих

Фото: через вибух у російській Махачкалі загинули 27 людей (t.me/bazabazon)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через вибух на АЗС у російській Махачкалі 14 серпня загинули 27 людей. Ще 75 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.

Серед 27 загиблих троє дітей. Ще 75 людей, які зазнали поранень через вибух, були доставлені до лікарень, з них 13 неповнолітніх.

15 серпня в Дагестані оголошено днем жалоби.

 

Фото: через вибух у російській Махачкалі загинули 27 людей (t.me/bazabazon)

Вибух у Махачкалі

Учора ввечері у Махачкалі місцеві жителі почули сильний вибух, після якого почалася пожежа. Вибух пролунав на автозаправній станції.

При цьому вогонь перекинувся на довколишні житлові будинки. Їхніх мешканців екстрено евакуювали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МахачкалаРосійська ФедераціяДагестанВибухАЗС