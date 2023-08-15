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Из-за взрыва в российской Махачкале погибли 27 человек, много пострадавших

Фото: из-за взрыва в российской Махачкале погибли 27 человек (t.me/bazabazon)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за взрыва на АЗС в российской Махачкале 14 августа погибли 27 человек. Еще 75 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

Среди 27 погибших трое детей. Еще 75 человек, которые получили ранения из-за взрыва, были доставлены в больницы, из них 13 несовершеннолетних.

15 августа в Дагестане объявлен днем траура.

 

Фото: из-за взрыва в российской Махачкале погибли 27 человек (t.me/bazabazon)

Взрыв в Махачкале

Вчера вечером в Махачкале местные жители услышали сильный взрыв, после которого начался пожар. Взрыв прогремел на автозаправочной станции.

При этом огонь перекинулся на близлежащие жилые дома. Их жителей экстренно эвакуировали.

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МахачкалаРоссийская ФедерацияДагестанВзрывАЗС