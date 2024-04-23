Через великі витрати на відновлення енергосистеми після обстрілів треба переглянути тарифи, - експерт
Внаслідок масованих ударів по енергосистемі енергетика зазнала великих втрат і для її відновлення треба переглянути тариф на електроенергію для побутових споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову київського офісу секретаріату Енергетичного співтовариства, екс-міністра енергетики Олексія Оржеля.
"Великі витрати, які на сьогодні будуть нести енергетики для того, щоб відновитися будуть, на жаль, закладені і в товар, який безпосередньо буде пропонуватися споживачу. Тому, такі дуже виважені рішення (щодо перегляду тарифу на електроенергію для населення, - ред.), які мають бути прийняті", - сказав він.
Оржель додав, що можливо треба запровадити в Україні графік підвищення тарифів, щоб споживачі могли розраховувати власний бюджет.
Водночас він підкреслив, що в умовах руйнувань в енергосистемі рішення щодо перегляду тарифу мають бути виважені.
"Давайте об'єктивно подивимося на ситуацію. Якщо був об'єкт, який виробляв певну продукцію, потім цей об'єкт частково знищили. І тепер треба вкласти гроші, щоб він просто почав продовжувати виробляти той самий продукт, тобто є відповідні витрати на те, щоб його відновити. І куди ці витрати вкладати? Звичайно у вартість кінцевого продукту", - наголосив екс-міністр енергетики.
Він додав, що наразі ситуація в енергосистемі така, що такі непопулярні рішення, як перегляд тарифу для населення, доведеться приймати.
Раніше повідомлялось, що Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вивчають можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми після обстрілів.
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