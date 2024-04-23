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Из-за больших затрат на восстановление энергосистемы после обстрелов нужно пересмотреть тарифы, - эксперт

Вторник 23 апреля 2024 19:44
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Из-за больших затрат на восстановление энергосистемы после обстрелов нужно пересмотреть тарифы, - эксперт Фото: из-за больших затрат на восстановление энергосистемы после обстрелов нужно пересмотреть тарифы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В результате массированных ударов по энергосистеме энергетика понесла большие потери и для ее восстановления нужно пересмотреть тариф на электроэнергию для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу киевского офиса Секретариата Энергетического сообщества, экс-министра энергетики Алексея Оржеля.

"Большие затраты, которые на сегодняшний день будут нести энергетики для того, чтобы восстановиться будут, к сожалению, заложены и в товар, который непосредственно будет предлагаться потребителю. Поэтому, такие очень взвешенные решения (по пересмотру тарифа на электроэнергию для населения, - ред.), которые должны быть приняты", - сказал он.

Оржель добавил, что, возможно, нужно ввести в Украине график повышения тарифов, чтобы потребители могли рассчитывать собственный бюджет.

В то же время, он подчеркнул, что в условиях разрушений в энергосистеме решения по пересмотру тарифа должны быть взвешены.

"Давайте объективно посмотрим на ситуацию. Если был объект, производивший определенную продукцию, потом этот объект частично уничтожили. И теперь нужно вложить деньги, чтобы он просто начал продолжать производить тот же продукт, то есть соответствующие затраты на то, чтобы его восстановить. И куда эти расходы вкладывать? Конечно, в стоимость конечного продукта", - подчеркнул экс-министр энергетики.

Он добавил, что ситуация в энергосистеме такова, что такие непопулярные решения, как пересмотр тарифа для населения, придется принимать.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изучают возможность пересмотра тарифа на свет для восстановления энергосистемы после обстрелов.

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