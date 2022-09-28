UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через вчорашній удар по Харкову без світла залишаються близько 18,5 тисячі споживачів

Фото: через вчорашній удар по Харкову без світла залишаються близько 18,5 тисячі споживачів (facebook.com/kharkivoblenergo)
Автор: Руслан Гаращенко

Через вчорашній ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Харкова без світла досі залишаються 18,5 тисячі споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківобленерго.

Внаслідок обстрілу Харкова було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, у зв'язку з чим частково знеструмлено Шевченківський, Холодногірський та Новобаварський райони.

Нагадаємо, 27 вересня російські війська завдали кілька ударів по Харкову. Внаслідок атаки ворога ніхто не постраждав. Проте відомо про пошкодження інфраструктурного об'єкта, у зв'язку з чим у кількох районах міста зникло світло.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергіяхарков