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Из-за вчерашнего удара по Харькову без света остаются около 18,5 тысяч потребителей

Фото: из-за вчерашнего удара по Харькову без света остаются около 18,5 тысяч потребителей (facebook.com/kharkivoblenergo)
Автор: Руслан Гаращенко

Из-за вчерашнего ракетного удара по энергетической инфраструктуре Харькова без света до сих пор остаются 18,5 тысяч потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В результате обстрела Харькова были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, в связи с чем частично обесточены Шевченковский, Холодногорский и Новобаварский районы.

Напомним, 27 сентября российские войска нанесли несколько ударов по Харькову. В результате атаки врага никто не пострадал. Однако известно о повреждении инфраструктурного объекта, в связи с чем в нескольких районах города пропал свет.

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