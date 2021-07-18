UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Из-за ураганного ветра под Киевом погибли два человека

Автор: Александр Белоус

В субботу, 17 июля в результате падения деревьев в с. Гавриловна и с. Сухолучье Вышгородского района погибли 2 человека и 1 человек госпитализирован. Трагедия произошла около 16 часов из-за осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Подразделениями ГСЧС убрано 4 поваленных дерева. К работам привлекалось 8 человек и 2 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по состоянию на 7 часов 18 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 101 населенный пункт в 3 областях (Киевская - 53, Житомирская - 35 и Черниговская - 13).

Напомним, в субботу, 17 июля на столичный регион обрушилась гроза. Дождь затопил улицы Киева, а со шквальный ветер ломал деревья и сносил легкие конструкции.

По прогнозу синоптиков, 18 июля грозовые дожди охватят все западные и северные, а также местами центральные области.

Читайте РБК-Украина в Google News
урагандождишквалы