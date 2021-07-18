Через буревій під Києвом загинуло дві особи

У суботу, 17 липня внаслідок падіння дерев у с. Гаврилівна та с. Сухолуччя Вишгородського району загинуло 2 особи та 1 особу госпіталізовано. Трагедія сталася близько 16 години через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру)
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Підрозділами ДСНС прибрано 4 повалених дерева. До робіт залучалося 8 осіб та 2 од. техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, станом на 7 годину 18 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 101 населений пункт у 3 областях (Київська - 53, Житомирська - 35 та Чернігівська - 13).
Нагадаємо, в суботу, 17 липня на столичний регіон обрушилася гроза. Дощ затопив вулиці Києва, а зі шквальний вітер ламав дерева і зносив легкі конструкції.
За прогнозом синоптиків, 18 липня грозові дощі охоплять всі західні і північні, а також місцями центральні області.