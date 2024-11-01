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Через Україну пройде холодний атмосферний фронт. Синоптик дала прогноз на завтра

Фото: синоптик розповіла про погоду на 2 листопада в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 2 листопада, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Тому погода матиме свої особливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Він зумовить дощі вночі та в першу половину дня суботи на заході, півночі та в центрі, а з обіду - лише на сході та заході. Південна частина поки що втримається від опадів", - розповіла вона.

За даними синоптика, північно-західний вітер досягатиме завтра в Україні штормових поривів до 15-22 м/с.

"У тилу холодного атмосферного фронту поширюватиметься  повітря арктичного походження - відповідно, очікується похолодання до денних +6....+10 градусів.
Лише південь ще трохи побуде у теплій погоді, +11...+16, місцями до +16...+18 градусів", - зазначила Діденко, додавши, що і на півдні в неділю вже істотно знизиться температура повітря.

Погода у Києві 

У Києві 2 листопада передбачається похолодання до +9 градусів, у неділю до +6 градусів.

"Очікується сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Найближчої ночі та завтра до обіду в столиці пройде невеликий дощ, але більшу частину дня суботи та впродовж неділі, 3 листопада, у Києві - без опадів", - зазначила синоптик.

Підсумки жовтня 2024

Середньомісячна температура повітря в жовтні в Києві склала 10,9 градусів, що на 2,3 градуси вище за кліматичну норму. Жовтень цього року увійшов до десятки найтепліших у столиці з 1881 року.

Додамо, що у листопаді 2024 в Україні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-8 градусів тепла, що в більшості областей близько до норми, тільки на сході та південному сході країни дещо вище за норму.

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