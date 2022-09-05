Через Украину пройдет интернет-кабель, соединяющий Европу и Азию, - Минцифры
Vodafone Group намерена проложить через Украину интернет-кабель, который соединит Европу и Азию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации Украины.
Минцифра и Vodafone Group договорились о сотрудничестве в сфере глобальных интернет-коммуникаций. В дальнейшем интернет-соединение Европы и Азии будет пролегать через Украину. В планах строительство подводного кабеля через Черное море, открытие новых датацентров и усиление существующей сети.
Из 5,4 млрд интернет-пользователей в мире более половины сконцентрировано в Азии и на Ближнем Востоке. Новые технологии требуют обмена огромным объемом данных. По данным Минцифры, Украина может стать цифровым хабом Европы.
Ранее мы писали, что SpaceX выиграла суд и получил право на запуск почти 3000 спутников для развития сети Starlink.
Также стало известно, что Украина получила в августе еще 5 тысяч станций для спутникового интернета Starlink. Новую партию терминалов профинансировала Польша. Первая партия оборудования для спутникового интернета Starlink прибыла в Украину 28 февраля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.