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Через Украину пройдет интернет-кабель, соединяющий Европу и Азию, - Минцифры

Новина українською →
Киев, Понедельник 05 сентября 2022 15:59
Через Украину пройдет интернет-кабель, соединяющий Европу и Азию, - Минцифры Фото: интернет-соединение Европы и Азии пройдет через Украину (24tv.ua)
Автор: Константин Широкун

Vodafone Group намерена проложить через Украину интернет-кабель, который соединит Европу и Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации Украины.

Минцифра и Vodafone Group договорились о сотрудничестве в сфере глобальных интернет-коммуникаций. В дальнейшем интернет-соединение Европы и Азии будет пролегать через Украину. В планах строительство подводного кабеля через Черное море, открытие новых датацентров и усиление существующей сети.

Из 5,4 млрд интернет-пользователей в мире более половины сконцентрировано в Азии и на Ближнем Востоке. Новые технологии требуют обмена огромным объемом данных. По данным Минцифры, Украина может стать цифровым хабом Европы.

Ранее мы писали, что SpaceX выиграла суд и получил право на запуск почти 3000 спутников для развития сети Starlink.

Также стало известно, что Украина получила в августе еще 5 тысяч станций для спутникового интернета Starlink. Новую партию терминалов профинансировала Польша. Первая партия оборудования для спутникового интернета Starlink прибыла в Украину 28 февраля.

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