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Через Україну пройде інтернет-кабель, що з'єднає Європу та Азію, - Мінцифри

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Київ, Понеділок 05 вересня 2022 15:59
Через Україну пройде інтернет-кабель, що з'єднає Європу та Азію, - Мінцифри Фото: інтернет-з'єднання Європи та Азії пройде через Україну (24tv.ua)
Автор: Константин Широкун

Vodafone Group має намір прокласти через Україну інтернет-кабель, який з'єднає Європу і Азію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України.

Мінцифра і Vodafone Group домовилися про співпрацю у сфері глобальних інтернет-комунікацій. Надалі інтернет-з'єднання Європи та Азії пролягатиме через Україну. У планах будівництво підводного кабелю через Чорне море, відкриття нових датацентрів і посилення існуючої мережі.

З 5,4 млрд інтернет-користувачів у світі більша частина сконцентрована в Азії і на Близькому Сході. Нові технології вимагають обміну величезним обсягом даних. За даними Мінцифри, Україна може стати цифровим хабом Європи.

Раніше ми писали, що SpaceX виграла суд і отримав право на запуск майже 3000 супутників для розвитку мережі Starlink.

Також стало відомо, що Україна отримала в серпні ще 5 тисяч станцій для супутникового інтернету Starlink. Нову партію терміналів профінансувала Польща. Перша партія обладнання для супутникового інтернету Starlink прибула в Україну 28 Лютого.

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