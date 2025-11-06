Через удари РФ зафіксовані знеструмлення у кількох областях, - "Укренерго"

"Через удари ворога по енергетичній інфраструктурі – на ранок є нові знеструмлення у кількох областях. Зокрема – на Харківщині та Чернігівщині. Аварійно-відновлювальні роботи здійснюються там, де це вже дозволяють безпекові умови", - зазначили в "Укренерго".

Повідомляється, що через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками російських обстрілів, сьогодні в усіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання.

Станом на зараз – у більшості областей діють графіки погодинних відключень. Також у період з 08:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.